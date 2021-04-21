Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak arıtma tesisinde test çalışmalarına başlandı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"nde test çalışmalarına başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"nde test çalışmalarına başlandı.

İskele Mahallesi'ne inşa edilen tesiste basın mensuplarıyla bir araya gelen VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, gölün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununun hayata geçirilen projeyle önemli oranda azalacağını söyledi.

Kaplan, 2018 yılında VASKİ tarafından ihalesi yapılan "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"nin 177 milyon lira bütçeyle tamamlandığını söyledi.

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için büyük öneme sahip tesisin tamamlandığı müjdesini veren Kaplan, şunları kaydetti:

"Tesisimiz 700 bin merkez nüfusuna yetebilecek kapasitede. Şu anda temiz suyla su testleri gerçekleştiriliyor. Nisan ayı içinde eski tesisimizi kapatarak yeni tesisimize su alacağız. Yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Mayıs veya haziran ayında resmi açılışımızı programlıyoruz. Eski arıtma tesisimiz 2008'den beridir kapasitesini doldurmuştu ve yeterli arıtma yapılamamaktaydı. Şehrin kanalizasyonunun şu an yüzde 25'i arıtılabiliyor. Bu durum göl tabanının çamurla dolmasına sebep olmuştur. Tesis bitirildikten sonra, gölün dip çamur temizlik çalışmalarına başlanacak. Van'ın ve Van Gölü'nün eski günlerine dönmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan