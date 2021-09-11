Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi - Haberler
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Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi Astronottan Van Gölü için 'göğe doğru süzülen bir anka kuşu' yorumu Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı Astronotu Liu Boming tarafından çekilen 'Van Gölü' fotoğrafı dünyayla paylaşıldı.

Van Gölü'ne Nasa'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi

Astronottan Van Gölü için 'göğe doğru süzülen bir anka kuşu' yorumu

VAN - Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı Astronotu Liu Boming tarafından çekilen 'Van Gölü' fotoğrafı dünyayla paylaşıldı.

Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı astronotunun ardından CMSA astronotunun da ilgisini çekti. Geçtiğimiz aylarda NASA Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı uzay fotoğraflarıyla yarışmış ve aldığı oylarla birinci seçilmişti. Astronot Kate Rubins'in ardından CMSA Astronotu Liu Boming de Van Gölü'nden eşsiz bir fotoğraf çekti. Van Gölü ile birlikte 3 farklı göl fotoğrafı da çeken astronot, bu görselleri paylaştı. Büyük beğeni alan Van Gölü fotoğrafına, "Uzaydan bakıldığında, göğe doğru süzülen bir anka kuşunu andırıyor" yorumu yapıldı.

"Astronot, Van Gölü'nü anka kuşuna benzetti"

İHA muhabirine konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'nün eşsiz maviliğinin uzaydan astronotları mest ettiğine dikkat çekti. Van Gölü fotoğrafının daha önce NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında rakibine yüzbinlerce fark atarak birinci seçildiğini anımsatan Özel, "Van Gölü, son günlerde Çinli Astronot Liu Boming'in de dikkatini çekti. Liu Boming isimli astronot, Van Gölü'nü bir anka kuşuna benzetti. Van Gölü'nün güzelliği sadece yerden değil, uzaydan da fark ediliyor" dedi.

"Van Gölü artık bir dünya markası"

Van Gölü'nün uzayda çekilen fotoğraflarıyla bir dünya markası olduğunu dile getiren Özel, "Dünya, Van Gölü'nü biliyor. Bizler de bu güzelliğin farkındayız ve daha çok sahiplenmemiz lazım. Son yıllarda Van Gölü'nün güzelliği dillere destan oldu ve dünyaya mal oldu. Yalnız küresel ısınma ve çevresel sorunlardan dolayı Van Gölü, bazı sıkıntılar yaşıyor. Burada yaşayan halk olarak Van Gölü'ne sahip çıkacağız" diye konuştu.

Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi

Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi

Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi

Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi
İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Son Dakika Haberleri

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Haber: Van Gölü'ne NASA'dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi - Haberler
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