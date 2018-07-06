Van Gölü'ne "Mavi Bayrak" Ödülü

Van Gölü'nün Mollakasım Sahili'ne "mavi bayrak" ödülü verildi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde bulunan plajda "mavi bayrak" ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Van Gölü'nün ilk mavi bayraklı plajının hayırlı olmasını dileyen Zorluoğlu, "Van, gerçek bir turizm şehridir. Bu güzellikleri yaşamak için geçen yıl 500 bini yabancı, 800 bini yerli olmak üzere bir milyon 300 bin kişi Van'ımızı ziyaret etti. Bu yıl da bu rakamlar geçen seneden aşağı değil. İlimizin huzur ortamı muhafaza edildiği sürece, yerli ve yabancı ziyaretçi sayımızın artacağına inanıyorum." dedi.

Zorluoğlu, kamu ve belediyeler olarak yatırımlar yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"2016 yılı sonunda Büyükşehir Belediyesini devraldığımızda bütçesinin yüzde 70'inden fazlası personel ve diğer cari harcamalara giderdi. Sadece bütçesinin yüzde 30'nu yatırıma ayırabilen, bu yüzde 30 yatırımları da maalesef çoğu kere isabetsiz kararlarla, gerçek ihtiyaçlara değil, başka bazı ihtiyaçlara ayıran bir belediyeydi. Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde bu tablo tam tersine döndü. 2017 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin yüzde 70'i yatırım, yüzde 30'u ise personel ve diğer cari harcamalara gitmiştir."

Görev süresince turizm için önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Bugün burada göndere çekilen mavi bayrağın takipçisi olacağım. Mavi bayrağın burada uzun yıllar dalgalanacağına yürekten inanıyorum. Bunun yanına yeni mavi bayrakları da ekleyeceğiz." dedi.

Eski Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş ise 1992 yılında turizm sezonunun startını Van'dan verdiklerini belirterek, "O günden bugüne birçok olaylar gelişti. Bugün Van'a geldiğimde, merkezi hükümetimiz ile yerel yöneticilerimizin çalışması sonucunda, Van'ın arttık ciddi bir turizm potansiyeline ulaştığını gördüm." diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de tüm belediyelerin asfalt, park ve temizlik yaptığını ancak önem arz edenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip çıkılması olduğunu vurguladı.

Van Gölü için mavi bayrak başvurusunda bulunduklarını anlatan Özgökçe, "Biz başvuru yaparken o dönemde Büyükşehir Belediyesinin başvurması gerekiyordu. Ama maalesef o zaman terör örgütlerine sırtını dayayan Büyükşehir Belediyesinin böyle bir derdi yok. Tuşba Belediyesi bugün bu bayrağı Van Denizi'nin en güzel yerinde dalgalandırarak tüm yatırımcılara, 'Van huzur, kardeşlik kentidir.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Van'a gelmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin en doğusundaki mavi bayrağı dalgalandıracaklarını belirtti.

Epikmen, şunları kaydetti:

"Mavi Bayrak Programı, uluslararası bir programdır. Kural ve kriterleri uluslararası olarak belirleniyor ve vakfımız da bu kriterleri belirleyen sürecin içerisinde aktif rol alıyor. Bu mavi bayraklar bizim tarafımızdan denetime tabi tutuluyor. Kuzey yarım küredeki 3 bin 500 mavi bayrağın 549'u ülkemizde yer alıyor. Bu rakamla da dünya 3'üncüsüyüz. Bununla da gurur duyuyoruz."

Programa Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Yavuz Özfidan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.