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Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı

Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı -Vanlı balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon bekliyor -Av yasağında 73 kişiye 203 bin lira idari para cezası uygulandı Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik 90 günlük av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını attı.

15.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:46

Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı

-Vanlı balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon bekliyor

-Av yasağında 73 kişiye 203 bin lira idari para cezası uygulandı

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik 90 günlük av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını attı.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık sürede av yasağı uygulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam eden koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan 81 balıkçı, "vira bismillah" diyerek ağlarını suya attı. Sabah saatlerinde Edremit Marina'dan çıkan balıkçı tekneleri, açıldıkları Van Gölü'nde yasağın ardından sezonun ilk ağlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.

"200 bin ton balık ele geçirildi"

Konuya ilişkin konuşan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde 3 aylık av yasağı döneminin sonra erdiğini belirtti. Av yasağı döneminde tarım, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin 7/24 esaslı çalışma yürüttüğünü anımsatan İl Müdürü Görentaş, "Bu yıl verimli bir çalıma yürütüldü. Ekiplerimiz 900 civarında denetim yaptı. Bu çerçevede 73 kişiye 203 bin lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli boylarda 175 adet manyat ve serpme ağı ele geçirildi. Bu süreçte 120 bin tonu canlı olmak üzere 200 bin ton balık ele geçirildi. Canlı balıklar tez elden göle geri bırakıldı" dedi.

"Bereketli bir sezon bekliyoruz"

Bu yıl bereketli bir sezon beklediklerinin altını çizen Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek pandemi süresince gerek ekiplerimizin 7/24 sahada olması sebebiyle bu dönem çok başarılı geçti. Bunun sonucu olarak hiç olmadık yere balıklar gitmeye başladı. Akköprü Deresi, Engil ve Gevaş çayına doğru balıklar yumurtalarını bırakmak için göç ettiler. Balıkların hem popülasyonundaki artışları hem de boylarındaki büyümelerini gözle görebiliyoruz. Bu yüzden bereketli bir sezon bekliyoruz."

Van Gölü'nde yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yaptığını dile getiren Necmettin Akdeniz ise bugün 'vira bismillah' diyerek ilk ağlarını göle attıklarını söyledi. Av yasağı sürecince yapılan çalışmalardan dolayı verimli bir sezon beklediklerini ifade eden Akdeniz, sıkı tedbirler sayesinde balığın boyunda büyüme gördüklerini kaydetti.

Van Gölü'ne ilk ağlar atıldı

Kaynak: İHA

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