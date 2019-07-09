Van Gölü'ne ikinci kez "mavi bayrak" ödülü

Van Gölü'nün Tuşba ilçesi sınırlarındaki Mollakasım Sahili'ne ikinci kez "mavi bayrak" ödülü verildi.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'ndeki Mollakasım Sahili'ne geçen yıl Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından "mavi bayrak" ödülü verildiği anımsatıldı.

Her yıl yenilenen ödül kapsamında Van'a gelen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Ulusal Koordinatörü Gülşen Narin, TÜRÇEV Ulusal Koordinatörü Yardımcısı Mert Şanlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nde görevli mühendis Müge Şanal, plajın su analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için sağlanan olanaklar gibi 33 kriteri inceledi.

Yapılan incelemelerin olumlu sonuçlanması üzerine sahile "mavi bayrak" ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret eden Narin ile beraberindekiler, bayrağı Akman'a teslim etti.

Mavi Bayrak ödülünü ikinci kez almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akman, Van Gölü'nün güzelliğinin ve temizliğinin bu ödülle taçlandırıldığını söyledi.

Göl ve etrafındaki güzelliklerin korunması gerektiğini ifade eden Akman, "Mavi bayrağı almak zor, kaybetmek çok kolay. Mavi bayrağımız bu yıl da plajımızda dalgalanacak. Bu da belediyemizin çevreye olan duyarlılığının simgesi. Her yıl yenilenmesi gereken ödülü bu yıl da aldık. Sahillerimizi korumak için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA