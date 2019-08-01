Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün 5. etabında Tatvan'dan Ahlat ilçesine yürüdü.

Van Gölü konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için bir adım da sen at" kampanyası başlatan Van TSO ile dernek üyelerinin, göl çevresindeki yürüyüşü devam ediyor.

Daha önce Tatvan ilçesine kadar yürüyen, Van TSO ve dernek üyeleri ile iş adamlarından oluşan grup, Ahlat ilçesine doğru yola çıktı. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de destek verdiği yürüyüşte, gruptakiler Sarıkum köyü sahilinde mola verdi.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü çevresinde 430 kilometre yürüyerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının gelecek nesillere temiz bir göl bırakmak olduğunu vurgulayan Özel, "Bu güne kadar yaklaşık 160 kilometre yol yürüdük ve gün içinde Ahlat'a ulaşmayı planlıyoruz. Toplamda 10 gün sürecek olan bu etkinlik kapsamında günde ortalama 40 kilometre yürüyoruz."

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin ise Van Gölü'nün korunması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA