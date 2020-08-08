Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na zirve yaptılar
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Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na zirve yaptılar

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Bitlis'e gelen profesyonel dağcılar, sporcular ve gönüllü aktivistler, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Van Gölü'ne dikkat çekmek için Süphan Dağı'na zirve yaptılar
08.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:01

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Bitlis'e gelen profesyonel dağcılar, sporcular ve gönüllü aktivistler, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Bitlis ve Van bölgesinde faaliyet gösteren Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Süphan Dağı'na 7. zirve tırmanışı etkinliği düzenlendi. Aralarında profesyonel dağcıların da yer aldığı Kayseri, Adana, Mersin, Sivas, Bitlis, Van, Rize, Erzurum, Bursa, Çanakkale ve Manisa gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 43 sporcu ile aktivistler yaklaşık 8 saatlik yorucu ve bir o kadarda keyifli tırmanışın ardından yılın 12 ayı tepesinde kar eksik olmayan Süphan Dağı'nın zirvesine ulaştı. Tırmanışı başarılı şekilde tamlayan aktivistler, zirvede "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" yazılı pankart açarak Van Gölü'ne dikkat çekti.

"VAN GÖLÜ EŞSİZ BİR DEĞER, EŞSİZ BİR GÜZELLİK"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "7'nci defadır Süphan Dağı'na zirve tırmanışı yapıyoruz. Her defasında da biz bölgemizin güzelliklerine dikkat çekmek için bu etkinlikleri yapıyoruz. Bugünde 8 Ağustos Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü. Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünde de bizde Van Gölü Aktivistleri olarak katkı sunmak istedik. Bu anlamlı günde zirve tırmanışını Bitlis'in kurtuluşuna atfediyoruz. Van Gölü aktivistleri kurulduğu günden beri hep 'Van Gölü' dedi. Çünkü Van Gölü eşsiz bir değer, eşsiz bir güzellik. Bu dünya mirasıdır. Sadece burada yaşayan Vanlıların ve Bitlislilerin değil dünyada yaşayan herkesin bir zenginliğidir. Van Gölü'ne hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü gün geçtikçe kirleniyor, gün geçtikçe biz kaybedeceğiz bu değeri ve önemli zenginliği. Buradan diyoruz ki 'Van Gölü kirlenmesin hep mavi kalsın' çocuklarımıza geleceğimize mavi bir doğa, güzel bir doğa bırakalım" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Bitlis Temsilcisi Orhan Emen'de, "Bu etkinlik Van Gölü Aktivistleri Derneği bünyesindedir. Bugüne denk getirmemizin sebebi de Bitlis'in kurtuluş günü olmasıdır. Şehirlerde kutlama yapılmıyor. Biz kutlamayı doğaya çıkaralım dedik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çeşitli illerinden misafirlerimiz gelmişler, hepsi de hoş gelmişler. Hepsinin amacı da Van Gölü'nün kirlenmemesidir, temiz kalmasıdır" diye konuştu.

Etkinliğe destek veren Beşminare Düşünce Akademisi Derneği Başkanı Serdar Durer de Van Gölü Aktivistlerinin düzenlediği etkinliğe destek olmak için tırmanışa katıldıklarını belirterek, "Van Gölü Aktivistlerinin 'Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın' programı farkındalık ve farklılık çalışmasına kendi çapımızda destek olmaya bu gayretlerini daha maksimize etmeleri için mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu göstermeye geldik. Bu çalışmalarda çok kıymetli destekleri olan bütün sivil aktivistlere, tüm sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine, Van Gölü aktivistlerinin kıymetli yöneticilerine, başkanına, takım arkadaşlarına düşünce akademisi olarak teşekkür ederiz" diye konuştu.

"TIRMANIŞ İÇİN KAYSERİ'DEN GELDİK"

Zirve tırmanışına Kayseri'den gelerek katılan Aynur Aslan, "Van Gölü temiz kalsın, kirlenmesin, mavi kalsın. Doğamızı koruyalım. 10 arkadaşla şuanda buradayız Süphan'a tırmanacağız. Doğamızı koruyalım, temiz kalsın diye sloganımız var" ifadelerini kullandı.

Süphan Dağı zirvesinde kamp kuran aktivistler, dağcılar ve sporcular geceyi dağın zirvesinde geçirdikten sonra yarın inişe geçecekler.

(İHA)

Kaynak: İHA

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