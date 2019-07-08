Van Gölü'ne açılmak için av yasağının bitmesini bekliyorlar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Van Gölü kıyısındaki barınakta bekletilen balıkçı teknelerinden drone ile detaylar VAN - Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, nesli koruma altındaki inci kefalinin üreme döneminde balıkçılar da avlanmaya çıkmıyor.

Yaklaşık 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalini korumak amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor.

Bu tarihler arasında teknelerini barınaklara çeken balıkçılar, yasak döneminin sona erdiği 15 Temmuz'da, yeniden "vira bismillah" diyerek Van Gölü'nün derinliklerine açılacak.

Kaynak: AA