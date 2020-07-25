Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı - ARŞİV
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Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı - ARŞİV

ARŞİVVAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

25.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:58

ARŞİV

VAN Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 61'e ulaştı.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıktaki, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

Teknenin yerinin belirlenmesinin ardından çalışmaların yoğunlaştığı Çarpanak Adası açıklarında aramalar sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma iç güvenlik timleri katılıyor. Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit edip, görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler ise kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor.

Arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı böylelikle 61'e ulaştı.

arşiv görüntülerle

Safa ATMACA/VAN, (DHA)-

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 61'e çıktı - ARŞİV

Kaynak: DHA

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