Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'i buldu
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Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'i buldu

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden biri çocuk 3 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 45'i buldu
17.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:15

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden biri çocuk 3 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda biri çocuk 3 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 45 oldu. - VAN

Kaynak: İHA

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