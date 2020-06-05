Van Gölü'nden çıkan ilginç atıklar sergilendi
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Van Gölü'nden çıkan ilginç atıklar sergilendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' münasebetiyle Van Gölü'nden çıkan ilginç çöpleri sergiledi.

Van Gölü'nden çıkan ilginç atıklar sergilendi
05.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:54

Van'ın İpekyolu Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' münasebetiyle Van Gölü'nden çıkan ilginç çöpleri sergiledi.

İpekyolu Belediyesi; Van Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı gönüllüleri ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Çevre bilincinin artırılması ve çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmesi amacıyla Kent Meydanında düzenlenen etkinlikte ilçe genelinde ve Van Gölü'nden toplanan ilginç çöpler sergilendi. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik ekiplerinin Van Gölü'nde toplanılan ilginç çöpleri sergiledi. Kent Meydanında düzenlenen sergide konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Belediyesi olarak çevreyi temiz tutma ve kirlenmesini önleme noktasında üzerlerin düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti ve çabası içinde olduklarını ifade etti. 2020 yılından itibaren İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde çevre dostu belediyecilik anlayışını geliştirerek özellikle geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Aslan, "Ekiplerimiz Van Gölü'nde ve ilçe sınırlarında çöp toplarken buzdolabı, koltuk gibi eşyalarla karşılaşmış. Bu beni çok üzdü. Çevreye verdiğimiz zararın farkında olmak bunun önüne geçmek için bu etkinliğin etkili olmasını temenni ediyorum. Bireysel bazda da vatandaşlarımızın evlerinde gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. Yarınlara daha sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak açısından çevre duyarlılığının oluşması oldukça önemlidir. Yaşadığımız çevre, gelecek nesillerin bize emanetidir. Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından birinin çevre bilincinin çocuk yaşlardan başlayarak oluşması, toplumda hassasiyetin arttırılması ve tüm vatandaşların bu hususta bilinçlendirilmesi ile başladığına dikkat çeken Aslan, "İlçemizde bulunan tarihi ve doğal alanların korunması amacıyla düzenli olarak temizlik çalışmaları yapıyoruz. 'En güzel temizlik kirletmemektir' sloganıyla çevremize ve tüm canlılara karşı daha duyarlı bir anlayışla hareket ederek geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer. Yaşanabilir temiz bir çevrede tüm insanlığa sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileyerek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla broşür, balon, tişört, sedir ve badem fidanının dağıtıldığı etkinlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik başlattığı "Hayalimdeki Çevre" konulu sürpriz ödüllü resim yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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