Van Gölü'nden bir ceset daha çıkarıldı
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Van Gölü'nden bir ceset daha çıkarıldı

Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendirilen bir ceset daha çıkarıldı.

Van Gölü'nden bir ceset daha çıkarıldı
03.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:02

Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendirilen bir ceset daha çıkarıldı. Şimdiye kadar çıkarılan ceset sayısı 7 oldu.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir şahsın cesedi daha bulundu. Şimdiye kadar gölden çıkarılan ceset sayısı 7'ye yükselirken, arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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