Son dakika haberi! Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı
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Son dakika haberi! Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı Bitlis'in Ahlat ilçesinde dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz izleyenleri hayran bıraktı.

Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz izleyenleri hayran bıraktı.

Van Gölüne güzel kıyıları bulunan Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, ortaya çıkan muhteşem manzarayı cep telefonları ile çekerek arşivlerine kattı.

Son dakika haberi! Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı
Son dakika haberi! Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı
Son dakika haberi! Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı
Son dakika haberi! Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay

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