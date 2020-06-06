Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı

Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı
06.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:40

Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

(Özkan Olcay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Haber
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Haber
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları Haber
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fatma Girik Bülent Ersoy Haldun Dormen
Spor Lionel Messi Bülent Uygun İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Sirte Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 23:40:39. #1.15#
title