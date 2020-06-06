Van Gölü'ndeki yakamoz hayran bıraktı
Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.
06.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:40
Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.
(Özkan Olcay/İHA)
Kaynak: İHA