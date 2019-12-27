Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:46

VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında dün 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.

Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, dün saat 02.30 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu teknede 7 kişi öldü, 64 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kaynak: DHA

Bazıları yaralanan, su içerisinde uzun süre kaldıkları için donma tehlikesi geçiren 64 kişinin Ahlat, Adilcevaz, Tatvan'daki devlet hastanelerinde tedavileri sürüyor.İran sınırını kaçak yollarla geçerek Van'a gelen ve buradan da küçük bir tekneyle Adilcevaz ilçesine geçmek isterken alabolara olan tekneyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Teknenin sahibi oldukları belirtilen 2 kişinin sorgularının sürdüğü bildirildi.