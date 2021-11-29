Van Gölü'ndeki tekne faciasının tek tutuklu sanığının tahliye talebine yine ret

VAN (DHA) - VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciası ile ilgili 1'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Medeni Akbaş'ın tekrar yapılan tahliye talebini kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Van Cumhuriyet Başsavcılığına da müzekkere yazılarak, batan teknede henüz çıkarılamayan ölen insan sayısının net olarak tespitinin yapılması isteyerek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020'de saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneler ile Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na bir kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca, Van Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, batan teknede henüz çıkarılamayan ölen insan sayısının net olarak tespitinin yapılıp yapılmadığını, müzekkere tarihi itibariyle birleştirme talepli, dava açılabilecek herhangi devam eden soruşturmanın bulunup bulunmadığının sorulmasına ve sanık Medeni Akbaş'ın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2022 tarihine erteledi.