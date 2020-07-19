Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktı
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktıVan Gölü'ndeki batan tekneden 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
19.07.2020 03:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 04:04
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktı
Van Gölü'ndeki batan tekneden 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler, cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 54'e yükseldi. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA