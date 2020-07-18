Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktı (4) 4 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIVan Gölü'nde yapılan aramalarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

4 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Van Gölü'nde yapılan aramalarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarılan cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, toplam ceset sayısı ise 54'e yükseldi. Bugünkü çalışmalar da sona erdi.

Kaynak: DHA