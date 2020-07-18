Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 50'ye çıktı (3)
CESET SAYISI 50'YE YÜKSELDİVan Gölü'ndeki batan tekneden çocuk oldukları belirtilen 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
18.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:03
CESET SAYISI 50'YE YÜKSELDİ
Van Gölü'ndeki batan tekneden çocuk oldukları belirtilen 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler, cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 50'ye yükseldi. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA