Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 50'ye çıktı (3) CESET SAYISI 50'YE YÜKSELDİVan Gölü'ndeki batan tekneden çocuk oldukları belirtilen 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

CESET SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Van Gölü'ndeki batan tekneden çocuk oldukları belirtilen 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler, cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 50'ye yükseldi. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA