Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 48'e çıktı (2) 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDUVan Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze aracına konan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 48'e yükseldi.Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA