Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 48'e çıktı (2)
2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDUVan Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
18.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:36
2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze aracına konan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 48'e yükseldi.Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA