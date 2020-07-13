Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 32'ye çıktı (3) 1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülürken, ROV cihazıyla 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı.

1 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede çalışmalar sürdürülürken, ROV cihazıyla 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 32'ye yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen yabancı uyruklunun cesedi, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA