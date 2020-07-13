Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 31'e çıktı (2)
BATAN TEKNEDEN 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDIVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü.
13.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:27
BATAN TEKNEDEN 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI
Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin ROV cihazı ile yaptığı çalışmalarda, 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 31'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: DHA