Van Gölü'ndeki Kirlilik Sorunu Dev Projeyle Çözülüyor

MESUT VAROL - Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle Van'ın ve bölgenin en önemli turistik değerlerinden Van Gölü'nün yıllardır süren kirlilik sorunu, 100 milyon lira bütçe ayrılan Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ile çözülecek.

Akdamar Adası'nın yanı sıra kıyısında bulunan Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları ile Edremit, Ayanis ve Mollakasım sahilleriyle hayran bırakan Van Gölü'nün kirlilik sorunu son buluyor.

Sahip olduğu doğal güzelliklerle birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline gelen Van Gölü için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), 100 milyon lira bütçe ayrılan bir proje hazırladı.

Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan ancak kentin atık suları nedeniyle yıllardır kirlilik sorunuyla karşılaşan Van Gölü, son teknolojiyle donatılacak projeyle özlenen temiz suya kavuşacak.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, 25 Mayıs'ta temeli atılan tesisle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadim bir kültüre sahip Van'ın özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kirlilik büyük zarar vermiş

Kente büyük değer katan unsurların başında Van Gölü'nün geldiğini ancak bugüne kadar hak ettiği özeni göremediğini ifade eden Tekataş, "Şehrin bütün atık suları, evsel atıkları maalesef uzun yıllar boyu arıtılmayarak direkt Van Gölü'ne verilmiş. Kocaman ve kirli suyun aktığı bir ırmak, gölün bağrına bir hançer gibi yıllarca saplanmış ve büyük kirliliğe neden olmuş. Bu durum doğal dengeyi, ekolojik sistemi ve burada yaşayan en önemli canlılardan biri olan inci kefaline ciddi zarar vermiş." dedi.

Atık suların arıtılmadan dökülmesinin insanları gölden uzaklaştırdığını anlatan Tekataş, göreve gelir gelmez bu sorunu çözmek için proje geliştirdiklerini belirtti.

Tekataş, 2013 yılında yapılan projeyi revize ederek günün koşullarına uygun ve kalıcı hale getirecek bir proje haline dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Şu anda bir arıtma tesisimiz var ancak gelen atık suyun sadece yüzde 25'ini arıtabiliyor. Dolayısıyla atık suyun yüzde 75'i Van Gölü'ne dökülüyor." diye konuştu.

"Van Gölü'nü bu kirlilikten kurtaracağız"

Projenin uygulanması için teknik personeli birçok ülkeye eğitimlere gönderdiklerini aktaran Tekataş, "Gelinen noktada önce yer teslimleri yaptık. Bir temel atma törenini gerçekleştirdik ve arıtma tesisimizde çalışmalar başladı. İki sene gibi bir sürede bu arıtma tesisini bitirip Van Gölü'nü bu kirlilikten kurtaracağız. Vanlıların tekrar Van Gölü'nün dört bir etrafında gönül rahatlığıyla yüzmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Van'ın önemli gelir kaynaklarından biri de turizmdir. Van Gölü'ne gelip bir sonraki tatil planlamasını burada yapan birçok insan biliyorum ama son zamanlarda bunun önü kesildi." diyen Tekataş, uzun yıllardır gölde insanların koku ve çamurla karşılaştığını söyledi.

Tekataş, Avrupa standartlarının da ilerisinde bir tesis inşa edecekleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir tarafından Van Gölü'ne turistler gelecek. Türkiye'de ilk defa bir göl plajına mavi bayrak verildi. İnşallah bu plajların sayısını bu projeyi tamamladığımızda çoğaltacağız. İnsanlar gelsin ve Van'ımızın tarihi ve doğal güzelliklerini görsünler. Akdeniz ve Ege sahillerinden çok daha rahat bir tatil geçirecekler.

Projemizde çok ileri bir teknoloji kullanılacak. Çamur bertaraf tesisleri olacak. Çamurdan biyogaz enerjisi üreteceğiz. İlgili bakanlık tarafından uzaktan izlenebilecek. Koku giderme ünitesi olacak. Özellikle tesisin etrafındaki yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarımızın hiçbir tereddütleri olmasın, kesinlikle orada hiçbir kokuya maruz kalmayacaklar."