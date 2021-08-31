Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
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Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek

Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine bin ile bin 450 TL arasında destek verileceği bildirildi.

Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine bin ile bin 450 TL arasında destek verileceği bildirildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan açıklamada, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyoekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği tebliğin, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemiler için destekleme yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden yararlanacaklar için 1 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ekleriyle birlikte balıkçı gemisinin sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır. Ayrıca il/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olup olmadığı, balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri SUBİS'ten kontrol edilecektir. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınacak" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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