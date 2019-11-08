Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek

08.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:24

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine 750 ile bin 250 TL arasında destek verileceğini söyledi.



Açıklamalarda bulunan İl Müdürü Görentaş, balıkçı teknelerinin destekleneceğini ifade ederek, "Deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı, tebliğin yayımlandığı tarihte (08/11/2019) geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemiler için destekleme yapılacak. Ayrıca desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22/11/2019 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine tebliğ ekinde yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden yararlanacaklar için dilekçe ve ekleriyle şahsen müracaat etmeleri gerekir. Destekleme için balıkçı gemisinin tebliğin yayımlandığı tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınacak. Ayrıca il/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin tebliğin yayımlandığı tarihte; geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu, o tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS'ten kontrol edilecek. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınacak" dedi. - VAN

Kaynak: İHA