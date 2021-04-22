Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
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Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi

Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte denetimler arttı.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte denetimler arttı. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, beraberindeki ekiple birlikte göl kıyısına çekilen balıkçı teknelerini denetledi.

Bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden inci kefali için 3 aylık av yasağı 15 Nisan itibariyle başladı. Balıkçılar teknelerini kıyıya çekip, ağlarını onarmaya başlarken, balıklar da bu süre içinde üremek için tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, bu sırada görsel şölen sunuyor. 

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri av yasağı nedeniyle Van Gölü kıyısına çekilen balıkçı teknelerini denetledi. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, beraberindeki ekiple kentte 13 ve Erçek Gölü'nde 1 balıkçı barınağı, yanaşma ve çeken yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Demir, yasak süresince Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin inci kefalini korumak için 7/24 görev başında olduğunu söyledi. Demir, "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği av yasağı boyunca balıkçı tekneleri karaya çektirilecek, karaya çekilen teknelerde ve istihsal alanlarda herhangi bir istihsal malzemesi bulundurulmayacaktır. Bu kapsamda Van ilinde bulunan tüm balıkçı barınakları tek tek denetlenerek barınak ve yanaşma yerlerinde bulunan balıkçı teknelerinde istihsal malzemelerinin olup olmadığı, kontrol edildi. Yapılan kontrol ve denetimlerde balıkçıların yasağa uyuduğu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını gözlemledik. Jandarma ve diğer kurum ekipleri ile birlikte inci kefalini korumak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi
Van Gölü'ndeki balıkçı tekneleri denetlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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