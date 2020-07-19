Van Gölü'nde yüzme keyfi
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Van Gölü'nde yüzme keyfi

Van Gölü'nde yüzme keyfi Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

Van Gölü'nde yüzme keyfi
19.07.2020 09:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:56

Van Gölü'nde yüzme keyfi

Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor

BİTLİS - Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

Çok sayıda güzel koyları ve sahilleri bulunan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı sodalı suda serinliyor. Bu yıl yağış ve soğuk havadan dolayı sezonu geç açan vatandaşlar, son bir haftadır etkisini artıran aşırı sıcaklar karşısında soluğu Van Gölü'nde alıyor. Van Gölü'ne güzel ve temiz sahilleri bulunan Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri özellikle hafta sonları serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.

3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis'tekileri değil, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor. Yüzmeye gelen vatandaşlar ayrıca çeşitli su oyunları ve su sporları da yaparak gölün keyfini çıkarıyor. Havadan drone ile görüntülenen Van Gölü sahillerindeki güzellikler ise görenleri hayran bırakıyor.

"2020 sezonu çok harika bir şekilde başladı"

Van Gölü'nde yüzme sezonunu açtıklarını ve Van Gölü'nün bu yıl yine çok güzel olduğunu belirten Deniz Balaman, "Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü ayrıca sodalı özelliğiyle de insan cildine iyi gelen bir su. Bu senede bütün sporcuları bekliyoruz. Kano sporu için Türkiye'nin en uygun yeri. Su sporları için, yüzmek için, dalış için su altındaki ve su üstündeki eşsiz güzelliği ile Van Gölü sahillerine herkesi bekliyoruz. 2020 sezonu çok harika bir şekilde başladı" dedi.

Van Gölü'ne yüzmeye Batman'dan gelen Veysi Özmen ise "Ahlat ve Adilcevaz sahilleri çok güzel. Göl sodalı ve sağlıklıdır bundan dolayı tercih ediyoruz. Hasta olanlar için şifa kaynağıdır. Buraya gelmek isteyenlere tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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