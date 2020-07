Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (2) BAŞSAVCI OLAY YERİNDEVan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki jandarma ekibiyle birlikte batan tekneyle ilgili çalışmaların sürdüğü bölgeye geldi.

BAŞSAVCI OLAY YERİNDE

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki jandarma ekibiyle birlikte batan tekneyle ilgili çalışmaların sürdüğü bölgeye geldi. Tekneyle, Çarpanak Adası açıklarında, teknenin battığı noktada incelemelerde bulunan Başsavcı Oğuzhan Dönmez, teknik ekipten bilgi aldı. Dönüşte açıklamalarda bulunan Başsavcı Dönmez, cenazeleri çıkartmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hem il Jandarma Komutanlığı'nın hem Liman Başkanlığı'nın hem de Deniz Kuvvetleri'nin desteğiyle çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirten Başsavcı Dönmez, şöyle konuştu: "Cesetlerin çıkarılması konusunda Deniz Kuvvetleri'ne ait ROV cihazlar var. Dün çıkarttığımız gibi aynı şekilde çıkartmaya devam edeceğiz. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Ankara'da, komutanlarımız da bizzat takip ediyor. Biz de çalışmaları yerinde inceledik. Her ihtimal değerlendiriliyor. Gerek teknenin çıkarılması, gerekse tekenin üstünün açılarak cenazelerin çıkarılması noktasında her ihtimal değerlendirerek çalışmaları sürdürüyoruz. Maalesef sayılarda netlik yok. Şu an soruşturma devam ediyor. Bugün de o anlamda geldik. Hem arkadaşlarımıza destek olmak hem de çalışmaları yerinde görmek istedik. Tabi ifadeler çelişkili, farklı sayılar veriliyor. Şu anda sayı telaffuz etmek doğru olmaz diye düşünüyoruz. Tekneyi gördük, bazı cenazeleri de gördük. Arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor"

Kaynak: DHA