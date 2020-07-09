Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, Row cihazıyla çıkarılacak - ARŞİV Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, Row cihazıyla çıkarılacakVAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, dün yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin Row cihazıyla çıkarılacağı belirtildi.

Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, Row cihazıyla çıkarılacak

VAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, dün yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin Row cihazıyla çıkarılacağı belirtildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'birinci sınıf dalgıç', özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. Gölde şu ana kadar yabancı uyruklu 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.

Teknedeki cesetlerin çıkarılması için bugün Van Valiliği'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, cesetlerin Row cihazıyla çıkarılmasına karar verildi.

Batan teknenin çıkarılmasıyla ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin de daha sonra değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA