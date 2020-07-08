Van Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
Van Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
08.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:24
Van Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valiliği, dün akşam saatlerinde Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki sahile yakın bölgede yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığını, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 13'ye yükseldiği bildirdi.
Kaynak: DHA