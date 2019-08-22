Van Gölü'nde Urartuların izleri aranıyor

22.08.2019 10:14

Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında, Urartuların Van Gölü'ndeki izlerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaptırılan, 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle dikkati çeken kalede, 30 yıl önce başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülen çalışmalarda bu yıl, Ayanis Kalesi'nde yaşayan Urartuların Van Gölü'yle bağlantısı araştırılıyor.

Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Su Arkeolojisi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz ve dalgıç ekibi, Ayanis bölgesinde dalış yaparak Van Gölü'nün derinliklerinde Urartuların izlerini aradı.

Yapılacak su altı araştırmalarında, Urartu arkeoloji tarihi açısından önemli bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Işıklı, yaptığı açıklamada, Van'ın tarih, kültür ve arkeoloji açısından çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Ayanis Kalesi'nde 30 yıldır devam eden çalışmaları yeni projelerle zenginleştirmeyi düşündüklerini belirten Işıklı, şunları kaydetti:

"Urartuların en büyük krallarından biri olan II. Rusa, Van Gölü'nün iki noktasında kale inşa ettirmiş. Bunlardan biri Ayanis Kalesi diğeri de Adilcevaz'da bulunan Kef Kalesi'dir. Urartuların bazı noktalara ulaşımda Van Gölü'nü kullandığını biliyoruz. Urartular Van Gölü civarına yerleşmiş bir uygarlık. Bu nedenle göle yabancı bir uygarlık değil. Elimizdeki arkeolojik veriler de bunu gösteriyor.

Bununla ilgili deneysel bir çalışma yaptık. Karadan Kef Kalesi'ne ulaşmak o dönemin koşullarıyla en az 3 günlük bir yolculuk ama göl üzerinden yarım günde bu mesafe alınabilir. Bu nedenle Urartuların Van Gölü'nü kullandığını düşündük. Araştırmanın neticelerini aldıktan sonra bunu farklı noktalarda daha ileri aşamaya götürmeyi düşünüyoruz. Çünkü Van Gölü son derece zengin bir coğrafya."

Dr. Öğretim Üyesi Gündüz de beş kişilik ekiple Ayanis Kalesi kıyı şeridini tamamen tarayacaklarını söyledi.

Araştırmalarda son teknolojik cihazları kullandıklarını kaydeden Gündüz, "Ayanis Kalesi'nin Van Gölü'yle bağlantısını anlamaya çalıştık. İlk olarak kıyı şeridinde kültür varlığının izlerine ilişkin bir çalışma gerçekleştirdik. Yoğun olarak sonar cihazıyla çalışıyoruz. Böylelikle yükseltileri daha net algılıyoruz. Göl tabanı düz bir zeminden oluşuyor. Bazı noktalarda aletli dalış yöntemiyle görüntüleme ve fotoğrafla belgeleme yapıyoruz."

Kaynak: AA