Van Gölü'nde temizlik yapan dalgıçlar sudan oturma bankları çıkardı
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Van Gölü'nde temizlik yapan dalgıçlar sudan oturma bankları çıkardı

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Van Gölü'nün Bitlis'in Tatvan ilçesi sahilinde temizlik için suya giren dalgıçlar, sudan oturma bankları ve çeşitli atıklar çıkardı.

Van Gölü'nün Bitlis'in Tatvan ilçesi sahilinde temizlik için suya giren dalgıçlar, sudan oturma bankları ve çeşitli atıklar çıkardı.

Tatvan Belediyenin Gençlik Meclisi ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince ilçenin sahil şeridinde başlatılan temizlik kampanyası kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri sahildeki çöpleri temizlerken, suya dalarak temizlik yapan dalgıçlar da sudan çeşitli atıklar ve kimliği belirsiz kişi ve kişilerce atılan oturma bankları çıkardı.

Toplanan çöpler, belediyenin temizlik işlerinde kullanılan araçlarla arıtma tesisine gönderildi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde temizlik kampanyası başlatmayı amaçladıkların söyledi.

Sahildeki oturma banklarının kasıtlı olarak tahrip edildiğini belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Banklar iskeleden ve dinlenme yerlerinden sökülerek Van Gölü'ne atılmış. Bu Tatvan halkına ihanettir, ilçemize verilen zarardır. Bu banklar Tatvan halkının kullanımı için yapılan bir hizmet ve bunların bir maliyeti var. Bu kişiler tespit edildiği zaman en ağır cezaların yazılması için elimizden geleni yapacağız. Halkımızdan, bu tür şeylere denk geldiklerinde muhakkak bizleri veya kolluk kuvvetlerini bilgilendirmeleri ve bu kişileri uyarmalarını rica ediyoruz."

Van Gölü'nde temizlik yapan dalgıçlar sudan oturma bankları çıkardı
Van Gölü'nde temizlik yapan dalgıçlar sudan oturma bankları çıkardı
Van Gölü'nde temizlik yapan dalgıçlar sudan oturma bankları çıkardı
Van Gölü'nde temizlik yapan dalgıçlar sudan oturma bankları çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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