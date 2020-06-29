Van Gölü'nde teknenin battığı iddia edilen bölgede arama çalışması devam ediyor
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Van Gölü'nde teknenin battığı iddia edilen bölgede arama çalışması devam ediyor

Van Gölü'nde teknenin battığı iddia edilen bölgede arama çalışması devam ediyor Van Gölü'nde içerisindeki bir kişinin kayıp olduğu belirtilen teknenin battığı iddia edilen bölgede arama çalışması devam ediyor.

29.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:20

Van Gölü'nde teknenin battığı iddia edilen bölgede arama çalışması devam ediyor

VAN - Van Gölü'nde içerisindeki bir kişinin kayıp olduğu belirtilen teknenin battığı iddia edilen bölgede arama çalışması devam ediyor.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş isimli şahıslardan Medeni Akbaş'ın 28 Haziran 2020 günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunması üzerine bölgede havadan ve gölden başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor. İçerisinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu iddia edilen teknenin battığı bölgede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait helikopter, İHA ve botlarla arama tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Kayıp olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş ile ilgili henüz hiçbir ize rastlanılmazken, arama tarama çalışmaları sürüyor.

Van Gölü'nde teknenin battığı iddia edilen bölgede arama çalışması devam ediyor

Kaynak: İHA

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