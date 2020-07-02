Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili yakalanan 6 zanlı adliyede Van'da, 5 gün önce göle açılan teknenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Van'da, 5 gün önce göle açılan teknenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince gözaltına alınan aralarında tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 6 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerin, ifade işlemleri devam ediyor.

Olay

27 Haziran'da Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.

Kaynak: AA