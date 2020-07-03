Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı Van'da, 5 gün önce göle açılan teknenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü ise aralarından biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Van'da, 5 gün önce göle açılan teknenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü ise aralarından biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 4 şüpheli daha işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 2'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında da ek gözaltı kararı verildi.

Olayla ilgili daha önce de, yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakılmıştı.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 7 kişinin cesedine ulaşılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.

Kaynak: AA