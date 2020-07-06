Van Gölü'nde kaybolan teknenin bulunması için ekiplere SAK timi destek olacak
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Van Gölü'nde kaybolan teknenin bulunması için ekiplere SAK timi destek olacak

Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan tekneyi arama çalışmalarına destek olmak amacıyla Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin Van'a gönderildiğini bildirdi.

Van Gölü'nde kaybolan teknenin bulunması için ekiplere SAK timi destek olacak
06.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:00

Milli Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan tekneyi arama çalışmalarına destek olmak amacıyla Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timinin Van'a gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü'nde 27 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve çıkarılması için sürdürülen çalışmalara destek olmak maksadıyla SAK timinin görevlendirildiği belirtildi.

Timin, İstanbul'dan Van'a ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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