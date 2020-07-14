Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı (2)
SAYI 33'E YÜKSELDİVan Valiliği, batan tekne ile ilgili yaptığı açıklamada, hava muhalefeti ve dalga nedeniyle bugün çalışma yapılmadığını bildirdi.
14.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:28
SAYI 33'E YÜKSELDİ
Van Valiliği, batan tekne ile ilgili yaptığı açıklamada, hava muhalefeti ve dalga nedeniyle bugün çalışma yapılmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ayrıca su yüzeyinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve sayının da 33'e yükseldiğini kaydetti.
Kaynak: DHA