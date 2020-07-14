Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı (2) SAYI 33'E YÜKSELDİVan Valiliği, batan tekne ile ilgili yaptığı açıklamada, hava muhalefeti ve dalga nedeniyle bugün çalışma yapılmadığını bildirdi.

SAYI 33'E YÜKSELDİ Van Valiliği, batan tekne ile ilgili yaptığı açıklamada, hava muhalefeti ve dalga nedeniyle bugün çalışma yapılmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ayrıca su yüzeyinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve sayının da 33'e yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: DHA