Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı
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Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı

VAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 7 gün önce yeri tespit edilen tekne ile ilgili bugün çalışma yapılmadı.

Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı
14.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:33

VAN Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 7 gün önce yeri tespit edilen tekne ile ilgili bugün çalışma yapılmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Timi'nin ROV cihazı ile yaptığı aramalarda şu ana kadar 6 kilometrelik bir alan taranırken, yabancı uyruklu 32 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Teknenin çıkarılıp, çıkarılmayacağına yönelik değerlendirmeler ise sürdürülüyor.    

Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Jandarma ve AFAD'ın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. 7 gün önce yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.

Zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmalar bugün yapılmazken, şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirlen 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede şu ana kadar 6 kilometrelik bir alanın tarandığını belirtirken, teknenin çıkarılıp, çıkarılmayacağına yönelik değerlendirmeler ise sürüyor. 


Kaynak: DHA

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