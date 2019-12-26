Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (4)
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Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (4)

TEKNE, VİNÇLE GÖLDEN ÇIKARILACAKBitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bölgede, kaçak göçmenler taşınırken, alabora olan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

26.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:04
Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (4)

TEKNE, VİNÇLE GÖLDEN ÇIKARILACAK

Bitlis'in ilçesine bağlı Erikbağı ve köyleri arasında kalan kıyısındaki bölgede, kaçak göçmenler taşınırken, alabora olan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tekne, vinç kullanılarak, halatlarla kıyıya çekilecek. Teknenin kıyıya çekilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
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