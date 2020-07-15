Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (3)
CAN KAYBI SAYISI 36'YA YÜKSELDİVan Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
15.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:19
CAN KAYBI SAYISI 36'YA YÜKSELDİ
Van Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ve botla Çarpanak Adası kıyısına getirilen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, takne facisasındaki ölü sayısı da 36'ya yükseldi.
Kaynak: DHA