Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (3) CAN KAYBI SAYISI 36'YA YÜKSELDİVan Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

CAN KAYBI SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Van Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ve botla Çarpanak Adası kıyısına getirilen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, takne facisasındaki ölü sayısı da 36'ya yükseldi.

Kaynak: DHA