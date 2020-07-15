Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (2)
1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDUVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 8 gün önce yeri tespit edilen teknede bugün de arama çalışmaları sürdürülürken, 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
15.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:29
1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 8 gün önce yeri tespit edilen teknede bugün de arama çalışmaları sürdürülürken, 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ve botla Çarpanak Adası kıyısına getirilen cansız beden, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Faciada ölü sayısı, 34'e yükseldi.
Kaynak: DHA