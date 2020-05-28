Van Gölü'nde kaçak avlanmış 16 ton ölü balık ele geçirildi
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Van Gölü'nde kaçak avlanmış 16 ton ölü balık ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 ton ölü balık ele geçirildi.

Van Gölü'nde kaçak avlanmış 16 ton ölü balık ele geçirildi
28.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:27

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 ton ölü balık ele geçirildi.

Van İl Jandarma Çevre Koruma Timi ile Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz Mahallesi mevkiinde kaçak inci kefali balığının avlanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Bendimahi Çayı içinde ve kenarında 140 çuval içerisinde 15 ton ölü inci kefali ve 500 kilo canlı balıkla birlikte 1 adet 4 metre uzunluğunda sac tekne ele geçirildi. Canlı balıklar suya geri bırakılırken, 15 ton ölü inci kefalinin ise imha edilmek üzere Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı

Erciş Merkez Jandarma Komutanlığı ve Erciş Bot Komutanlığı ile Timar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından toplam bir ton balığa daha el konularak 6 şahsa 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 13 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

"Av yasaklarına dikkat etmemiz gerekiyor"

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, güvenlik güçleriyle birlikte denetimlerinin 7/24 devam ettiğini belirtti. Görentaş, "İnci kefali balığının başarılı bir üreme sezonu geçirebilmesi ve Van Gölü çevresinde geçimini balıktan sağlayan 15 bin insanın sayısını arttırmak için üreme sezonundaki av yasaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 15 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar inci kefali avlamamalıyız, almamalıyız, satmamalıyız ve av yasağı süresince yememeliyiz" dedi - VAN

Kaynak: İHA

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