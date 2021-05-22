Son dakika haberi | Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi
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Son dakika haberi | Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 3.5 ton inci kefali balığına el konularak, 29 kişiye 64 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi

VAN - Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 3.5 ton inci kefali balığına el konularak, 29 kişiye 64 bin 569 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inci kefali denetimleri ise 7/24 esaslı devam ediyor.

Bu kapsamda, 21 Mayıs 2021 tarihinde Erciş Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Edremit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ileİl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleritarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde 3.5 ton inci kefali balığına ve 400 metre uzunluğunda 2 adet manyat ve 10 adet serpme ağlarına el konuldu. El konulan ölü balıklar ilçe müdürlüğü tarafından imha edilirken el konulan manyat ve serpme ağlar kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.

Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 29 kişiye 64 bim569 TL idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberi | Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi
Son dakika haberi | Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi
Son dakika haberi | Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi
Son dakika haberi | Van Gölü'nde kaçak avlanan 3.5 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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