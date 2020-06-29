Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin battığı iddiası
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Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin battığı iddiası

Van Gölü'nde yaklaşık 100 kaçak göçmenin bulunduğu iddia edilen teknenin battığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin battığı iddiası
29.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:57

Van Gölü'nde yaklaşık 100 kaçak göçmenin bulunduğu iddia edilen teknenin battığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

İddiaya göre, Van Gölü'nün Çarpanak Adası mıntıkasında yaklaşık 100 mültecinin bulunduğu tekne dün gece battı ve 1 kişi kurtularak durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine arama tarama faaliyeti başlatıldı. Güvenlik güçleri havadan helikopterle, gölde sahil güvenlik ve karadan da diğer ekiplerle battığı iddia edilen tekneyi arıyor. Jandarma ekipleri, Çarpanak Adası'na giden yolu da trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermiyor.

Van Valiliğinden açıklama

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş isimli şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarının 28 Haziran günü saat 18.00'da hem Van hem de Bitlis'teki güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu belirtilerek, "Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama tarama faaliyetine başlanmıştır. Kayıp şahıslardan Medeni Akbaş, 28 Haziran 2020 günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunmuştur. Bölgede havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Kayıp olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş ile ilgili hiçbir ize rastlanılmamıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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