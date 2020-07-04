Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2... Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında bulunan son iki cesetle birlikte toplam 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. - VAN Kaynak: İHA