Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2...
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
04.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:42
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin bakması sonucu yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle arama kurtarma çalışmalarında bulunan son iki cesetle birlikte toplam 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. - VAN
Kaynak: İHA