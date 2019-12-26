Van Gölü'nde göçmen taşıyan tekne battı: En az 7 ölü
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Van Gölü'nde göçmen taşıyan tekne battı: En az 7 ölü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında, göçmen taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı.

26.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:57
Van Gölü'nde göçmen taşıyan tekne battı: En az 7 ölü

'in ilçesinde, göçmen taşıyan bir teknenin 'nde batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda çoğunluğu Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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