Van Gölü'nde göçmen taşıyan tekne battı: En az 7 ölü

26.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:57

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, göçmen taşıyan bir teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi kurtarıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda çoğunluğu Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle