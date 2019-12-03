Van Gölü'nde göçmen kaçakçılığı

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:33

Van Gölü'nde teknelerle Bitlis'e götürülmek istenen 41 kaçak göçmen yakalandı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Van Gölü'nü kullanmak suretiyle "Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı" suçlarının işlendiğine dair elde edilen istihbari bilgiler üzerine, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde projeli çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen soruşturmada; 24 Eylül 2019 tarihinde Tuşba ilçesi İskele Mahallesi'nde tekne ile Van Gölü üzerinden Bitlis'e göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 2 teknede 4 organizatör ve 41 göçmen yakalanmış, şüpheliler hakkında adli işlem yapılmış ve teknelere el konulmuştur. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; 'Göçmen Kaçakçılığı TCK 79' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla 3 Aralık 2019 günü saat 06.30'da Van'ın Gevaş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. 2 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şüphelilere ait 10 adet cep telefonu ve göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan pasaport ve muhtelif evraklara el konulmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla tüm kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik operasyonlara kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA