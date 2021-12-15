Van Gölü'nde çekilmeyle ortaya çıkan mikrobiyalitlerin korumaya alınması istendi

VAN Gölü'nde yağışların azılmasıyla birlikte çekilmenin yaşandığı noktalarda mikrobiyalitler ortaya çıktı. Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol mikborbiyalitlerin koruma altına alınması gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilme yaşandı. Daha önce dalgıçların su altında görüntülediği mikrobiyalitler de çekilmeyle birlikte bu bölgelerde gün yüzüne çıktı. Doğa fotoğrafçıları, Van Gölü'nün sodalı suyu ile karbonhidratların birleşmesi sonucu oluşan mikrobiyalitleri fotoğrafladı.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay da, "Zaman zaman Van Gölü havzasında çekimler yapıyoruz. Bugün de dernek üyesi arkadaşımızla beraber Adilcevaz sahillerine geldik. Burada Van Gölü'nün çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitleri fotoğrafladık. Göl çekilmiş kuraklık var ama çok güzel görüntüler ortaya çıkmış. Mikrobiyalitler harika görüntüler ortaya çıkarmış. Biz de fotoğrafçı arkadaşımızla beraber bu görüntüleri kaydedip, arşivlerimize kattık" dedi.