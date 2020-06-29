Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı
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Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

Van Valiliği, Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yapılan aramalara rağmen bir ize rastlanılmadığını bildirdi.

Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı
29.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:16

Van Valiliği, Van Gölü'nde bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yapılan aramalara rağmen bir ize rastlanılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 27 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamadığı belirtildi.

Bunun üzerine mahalle muhtarının 28 Haziran'da hem Van hem de Bitlis'te güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama faaliyetine başlanmıştır. Kayıp şahıslardan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde bulunmuştur. Bölgede havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Kayıp olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş ile ilgili hiçbir ize rastlanılmamıştır."

Açıklamada, arama çalışmalarının Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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