Van Gölü'nde bir erkek cesedi daha bulundu
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Van Gölü'nde bir erkek cesedi daha bulundu

Van Gölü'nde batan tekneyi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 1 erkek cesedi daha bulundu.

Van Gölü'nde bir erkek cesedi daha bulundu
08.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:56

Van Gölü'nde batan tekneyi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 1 erkek cesedi daha bulundu. Böylelikle bulunan ceset sayısı 13'e yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Dün akşam Gevaş-Tatvan arası sahile yakın bir bölgede su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedinin bulunmasıyla toplam sayı 13'e yükseldi.

Gölde jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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